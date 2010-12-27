Более 15 человек отравились курицей в ресторане на канале Грибоедова

Сотрудники петербургского Роспотребнадзора забраковали на кухне заведения 65 кг сырьевой и готовой продукции.

Во вторник, 20 августа, сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения санитарного законодательства в ресторане "Dizzy" на канале Грибоедова. Ранее более 15 петербуржцев отравились в нем курицей из салата "Цезарь". Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

На отравления пожаловались более 13 гостей свадьбы, которую 15 августа праздновали на первом этаже ресторана. В этот же день на втором этаже заседал клуб интеллектуальной игры "60 секунд", двое участниц которого также почувствовали недомогания.

Гендиректор ресторана рассказала, что знает об отравлении участниц клуба, но ничего не слышала о жалобах со свадьбы. Она заверила, что продукты привозят в заведение два раза в неделю, поэтому ничего испортиться не могло.

Тем не менее, Роспотребнадзор забраковал на кухне 65 кг сырьевой и готовой продукции. Некоторые сотрудники работали без медицинских книжек или же с просроченными медосмотрами. На данный момент решается вопрос о временном закрытии ресторана.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге закроют пиццерию, где целая семья отравилась тирамису.

Фото: Pixabay