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На Васильевском острове из-за сообщения о бомбе эвакуировали гимназию №642
Сегодня, 15:42
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На Васильевском острове из-за сообщения о бомбе эвакуировали гимназию №642

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Специалисты обследовали 2 и 4 корпусы, в которых не обнаружили опасных и взрывчатых устройств. 

В Петербурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали гимназию №642 "Земля и Вселенная", расположенную на Морской набережной. Информация появилась в социальных сетях образовательного учреждения. 

Информация об эвакуации появилась в районе 13 часов. На место тут же прибыли кинологи, самих же учеников отпустили домой. 

В связи с поступившим сообщением о возможном заминировании здания ДЮТЦ в соответствии с нормативными документами, регламентирующими вопросы безопасности, учащиеся 8 бета и 10 альфа классов организованно эвакуированы.

пресс-служба гимназии №642 "Земля и Вселенная"

Позже специалисты обследовали 2 и 4 корпусы, в которых не обнаружили опасных и взрывчатых устройств. 

Ранее в школе им. Бунина прошла эвакуация из-за ложного сообщения о заминировании.

Фото: ВКонтакте / Гимназия №642 "Земля и Вселенная"

Теги: гимназия 642, сообщение о бомбе, эвакуация
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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