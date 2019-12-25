На Васильевском острове из-за сообщения о бомбе эвакуировали гимназию №642

Специалисты обследовали 2 и 4 корпусы, в которых не обнаружили опасных и взрывчатых устройств.

В Петербурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали гимназию №642 "Земля и Вселенная", расположенную на Морской набережной. Информация появилась в социальных сетях образовательного учреждения.

Информация об эвакуации появилась в районе 13 часов. На место тут же прибыли кинологи, самих же учеников отпустили домой.

В связи с поступившим сообщением о возможном заминировании здания ДЮТЦ в соответствии с нормативными документами, регламентирующими вопросы безопасности, учащиеся 8 бета и 10 альфа классов организованно эвакуированы. пресс-служба гимназии №642 "Земля и Вселенная"

Позже специалисты обследовали 2 и 4 корпусы, в которых не обнаружили опасных и взрывчатых устройств.

Ранее в школе им. Бунина прошла эвакуация из-за ложного сообщения о заминировании.

Фото: ВКонтакте / Гимназия №642 "Земля и Вселенная"