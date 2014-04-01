Петербургский Комобр подтвердил намерение помочь сироте с зачислением в школу

Девочка потеряла родителей, ее опекуном стала тетя.

Во вторник, 30 марта, администрация Петербурга поможет десятилетней девочке зачислиться в инженерно-технологическую школу № 777. Раньше опекун школьницы получил отказ в зачислении в "элитную" школу из-за нехватки мест.

В комитете по образованию сообщили, что помогут девочке в сложившейся ситуации и окажут содействие в зачислении. Школьница лишилась родителей – ее опекуном стала тетя и забрала ее из Нижневартовска. Женщине предложили отдать подопечную в школу №600. Однако это неудобно, поскольку она находится за железной дорогой в полутора километрах от дома.

Ранее мы писали, что школа № 777 получит в распоряжение 14 домов.

Фото: Piter.TV