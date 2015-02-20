Школа № 777 получит в распоряжение 14 домов

Ранее родители детей жаловались на "элитную" школу, потому что их детей лишили права на первоочередное зачисление.

В пятницу, 26 марта, за петербургской инженерно-технологической школой № 777 закрепят 14 адресов, сообщили в пресс-службе комитета по образованию региона.

Подать документы на зачисление в первый класс можно с первoго апреля. Также в комитете отметили, что с 1 апреля по 30 июня заявления примут от региональных и федеральных льготников, чьи дети имеют преимущественное право на зачисление в первый класс, и от родителей, чьи дети проживают на закрепленной территории.

Напомним, что ранее школа фигурировала в скандале. В середине марта стало известно, что большую часть домов района открепили от школы, из-за чего сотни детей потеряли право на первоочередное зачисление. Родители детей начали жаловаться на "элитную школу".

Фото: Piter.TV