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Петербургские родители выступают против "элитной" школы
Вчера, 21:54
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smirenny

Петербургские родители выступают против "элитной" школы

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Горожане полагали, что ведут детей в обычную школу, а на деле столкнулись с социальным неравенством.

Во вторник, 16 марта, жители Приморского района пожаловались на "элитную" школу, передает издание "Фонтанка". 

История началась два года назад, когда в инженерно-техническую школу №777 формировались списки с первого по восьмой класс: из 4000 желающих зачислили всего 900, несмотря на то, что школа рассчитана на 1375 мест. Родители начали сбор подписей, благодаря чему удалось увеличить количество первых классов.

Школа открылась в сентябре 2019 года, она подчиняется не районной администрации, а комитету по образованию города. Отмечается, что к школе приписали 14 многоэтажек. То есть проживающие по адресам дети имели первоочередное право на зачисление в первый класс. В марте количество домов сократили до трех. Теперь дети, у которых эта школа находится во дворе, лишены возможности пойти туда учиться.

Часть домов перевели к 600 школе, которая находится за железной дорогой, переход через которую известен смертельной статистикой. 

В комментариях под постами в группе школы "Вконтакте" родители школьников негодуют и предлагают написать коллективное письмо в прокуратуру. 

Ранее мы писали, что в Шушарах в 2023 году будет построена школа на 1375 мест. 

Фото: Piter.TV

Теги: петербургские школы, элитная школа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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