Петербургские родители выступают против "элитной" школы

Горожане полагали, что ведут детей в обычную школу, а на деле столкнулись с социальным неравенством.

Во вторник, 16 марта, жители Приморского района пожаловались на "элитную" школу, передает издание "Фонтанка".

История началась два года назад, когда в инженерно-техническую школу №777 формировались списки с первого по восьмой класс: из 4000 желающих зачислили всего 900, несмотря на то, что школа рассчитана на 1375 мест. Родители начали сбор подписей, благодаря чему удалось увеличить количество первых классов.

Школа открылась в сентябре 2019 года, она подчиняется не районной администрации, а комитету по образованию города. Отмечается, что к школе приписали 14 многоэтажек. То есть проживающие по адресам дети имели первоочередное право на зачисление в первый класс. В марте количество домов сократили до трех. Теперь дети, у которых эта школа находится во дворе, лишены возможности пойти туда учиться.

Часть домов перевели к 600 школе, которая находится за железной дорогой, переход через которую известен смертельной статистикой.

В комментариях под постами в группе школы "Вконтакте" родители школьников негодуют и предлагают написать коллективное письмо в прокуратуру.

Ранее мы писали, что в Шушарах в 2023 году будет построена школа на 1375 мест.

Фото: Piter.TV