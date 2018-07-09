В школах Петербурга отсутствуют по болезни 181 школьник и 110 сотрудников

На домашнем обучении находятся 1 032 ребенка.

В среду, 8 сентября, в пресс-службе комитета по образованию сообщили Piter.tv, что после первой учебной недели обстановка с заболеваемостью в образовательных учреждениях города стабильно спокойная.

Так, по данным на сегодняшний день, в школах из-за болезни отсутствуют 181 ребенок (0,03% от общего количества обучающихся) и 110 сотрудников (0,25 % от общего количества сотрудников).

Из-за простудных заболеваний и коронавируса закрыты закрыты 8 групп в 5 детских садах, на дистанционном обучении находятся 6 классов в 5 школах. Всего 1032 школьника перешли на домашнее обучение по заявлению родителей.

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Фото: Piter.tv