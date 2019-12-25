Родители учеников элитной школы Приморского района против массового набора детей

Речь идет о скандальной 777-й школе.

В пятницу, 16 апреля, родители учеников Инженерно-технической школы №777 Приморского района выступили против массового набора детей и просят сохранить "отсев", пишет "Фонтанка".

Петербуржцы, чьи дети были зачислены в пятый класс "элитной" школы обратились в комитет по образованию с просьбой не допустить "разрушения" системы отбора школьников. Родители сообщают, что их дети, оставшиеся в школе, проявляют незаурядные способности и не могут раскрыть их в обычном образовательном учреждении. Отсев же дает якобы положительный результат.

Изначально школа №777 попала в информационную повестку после того, как от нее открепили 11 близлежащих домов, из-за чего первоклассники потеряли право преимущественного зачисления. После многочисленных жалоб дома снова прикрепили, но на этом количество недовольных не уменьшилось.

Фото: Piter.tv