Родители рассказали о массовом отравлении детей в гимназии Василеостровского района

Во вторник, 30 марта, минимум в трёх классах произошло массовое отравление учеников. У детей началась рвота и другие признаки интоксикации.

Родители учеников гимназии № 642 "Земля и Вселенная" в Василеостровском районе Петербурга пожаловались на массовое отравление детей.

Как рассказали родители 78.ru, в ноябре 2020 года в школе изменился комбинат питания, еда в школьной столовой стала хуже. Родители пояснили, что зачастую на полдник давали только бутерброд, а кашу варили на воде. Дети совсем перестали питаться в школе. Также есть жалобы на плохо вымытую посуду и работников, которые "расхаживают по кухне без масок".

Во вторник, 30 марта, по словам родителей, минимум в трёх классах произошло массовое отравление учеников. У детей началась рвота и другие признаки интоксикации.

Родители направили письмо директору гимназии с просьбой решить вопрос с питанием, и пообещав в случае необходимости обращаться и в другие инстанции.

Сейчас, по информации администрации Василеостровского района, в гимназии работает Роспотребнадзор.

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