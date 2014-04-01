"Ленинградский ревизорро" проверил столовые в школах Кудрово и Всеволожска

Проверки прошли почти без замечаний.

"Ленинградский ревизорро" проверил школьные столовые в Кудрово и Всеволожске. Комиссия в составе родителей, учащихся и чиновников 30 марта посетила два учебных заведения.

Во Всеволожске посетили лицей №1. Комиссия увидела на месте положенные санитайзеры, персонал был одет по правилам, посуда была вся в наличии. Оценку снизили из-за сладкого чая. Детям не предоставляли выбор и клали сахар во все порции чая, не учитывая вкусовые предпочтения учащихся. Теперь сахар будет предлагаться отдельно.

Кухней Кудровского Центра образования осталась довольна вся комиссия.

В феврале петербургские школьники пожаловались на еду в столовых. Детям не нравится, что еду зачастую подают холодную или невкусную. Кроме того, многих не устраивает небрежная подача и внешний вид блюд, а также нехватка вилок.

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