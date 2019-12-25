Петербургские школьники пожаловались на еду в столовых

Детей не устраивает небрежная подача и внешний вид блюд, а также нехватка вилок.

Учащиеся петербургских школ пожаловались на то, как их кормят в столовых. Об этом рассказала журналистам организатор сообщества "Школьный ревизорро" Снежана Еклема.

По ее словам, детям не нравится, что еду зачастую подают холодную или невкусную. Кроме того, многих не устраивает небрежная подача и внешний вид блюд, а также нехватка вилок.

"Многие говорят, что продукты дешевые, но и из дешевых можно приготовить хорошо. А как на фотографиях, даже у меня не получается", - отметила Снежана Еклема, добавив, что в школах порой фиксируют единичные случаи пищевого отравления.

Ранее мы писали, что в Петербурге все школьники младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

Фото: pixabay.com