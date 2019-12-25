В Петербурге все школьники младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием

Всего в городе 687 общеобразовательных учреждений, в которых учатся более 525 тысяч школьников, из них более 233 тысяч – это ученики начальных классов.

Все школьники младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил по итогам расширенного заседания рабочей группы по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся. Совещание в режиме видеоконференции провела зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Беглов отметил, что поручение президента о предоставлении бесплатного горячего питания для учеников начальных классов выполнено в полном объеме и с опережением. Уже с 1 сентября 2020 года все ученики 1-4 классов петербургских школ обеспечены бесплатными горячими блюдами. Для этого были внесены изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга.

Всего в городе 687 общеобразовательных учреждений, в которых учатся более 525 тысяч школьников, из них более 233 тысяч – это ученики начальных классов.

Качество питания в школах контролируют специальные Советы по питанию. В их работе участвуют представители родительской общественности.

Ранее диетолог рассказала о вреде чипсов и восстановленных соков для детей.

Фото: Piter.tv