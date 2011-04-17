Станцию метро "Зенит" откроют для пассажиров 10-го июня

Станцию откроют к Чемпионату Европы по футболу.

На этой неделе. 10 июня, в Петербурге откроется станция метро "Зенит" после длительного перерыва. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе комитета по транспорту и петербургского метрополитена.

Станцию откроют в первой половине дня, время пока уточняется. Она будет работать ежедневно, а не только в дни матчей.

До этого станция работала 2-го мая в тестовом режиме в день матча между "Зенитом" и "Локомотивом". Ранее Piter.TV подробно рассказывал, почему "Зенит" была закрыта более года.

Фото: Piter.TV