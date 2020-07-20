"Зенит" или "Новокрестовская": как петербуржцы относятся к переименованию станции метро

Решение топонимической комиссии, которая согласилась с тем, что "Новокрестовская" должна стать "Зенитом", осталось завизировать губернатору Петербурга. Далеко не все горожане до сих пор знают о грядущих переменах.

10 июля в Петербурге прошло заседание топонимической комиссии, на которой проголосовали за переименования станции метро "Новокрестовская" в "Зенит". Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев пообещал взять на себя "весомую часть" затрат, связанных с переименованием станции.

Впервые речь об изменении названия зашла еще в ноябре 2019 года, тогда власти Петербурга запустили соответствующее голосование на официальном сайте правительства. Однако, судя по опросу корреспондента Piter.TV, далеко не все горожане слышали о такой инициативе.

Мнения опрошенных жителей Петербурга разошлись: одни отметили, что переименование станции в "Зенит" логично и вспомнили про похожий московский опыт, другие напротив не увидели в этом смысла и попросили город обратить внимание на неудовлетворительное техническое состояние "Новокрестовской"

Напомним, что станция метро "Новокрестовская" была открыта в мае 2018 года. Это ближайшая станция к домашнему стадиону ФК "Зенит" "Газпром Арене".