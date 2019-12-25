Станцию метро "Новокрестовская" переименуют в "Зенит"

Клуб возьмет на себя всю «весомую часть» затрат, связанных с переименованием станции.

Заседание топонимической комиссии, на которой обсуждался вопрос переименования станции метро "Новокрестовская" в "Зенит", прошло в Петербурге в пятницу, 10 июля. Большинством голосов члены комиссии одобрили переименование. Об этом сообщила "Фонтанка".

За проголосовали 17 человек, против — шестеро, воздержались — трое.

Мы благодарим город за такой подарок. Символично, что это произошло в год 95-летия сине-бело-голубых и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства. Александр Медведев, генеральный директор "Зенита"

Также Медведев сообщил, что они уже известили УЕФА о полной готовности города провести в 2021 году матчи Чемпионата Европы-2020, который не состоялся из пандемии коронавируса. Помимо этого Медведев пообещал, что клуб возьмет на себя всю "весомую часть" затрат, связанных с переименованием станции. Придется заменить все городские схемы, карты и информационные носители, где есть упоминание "Новокрестовской".

В "Зените" появится менеджер по подготовке нового поколения футболистов.

Фото: ВК/ метро спб