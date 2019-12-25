В "Зените" появится менеджер по подготовке нового поколения футболистов

В ближайшее время клуб выберет специалиста для подготовки молодежи.

Председатель совета директоров клуба "Зенит" Елена Илюхина сообщила в интервью изданию "Cобака.ru", что скоро в клубе появится менеджер, который займется подготовкой молодежи.

Эксперты полагают, что в клубе нужно уделять внимание развитию молодого поколения. Болельщики напоминают о давно существующей проблеме: состав нужно пополнять собственными воспитанниками. Председатель пояснила, что проблема кроется в том, что спортивный блок сосредоточен на трансферной работе. Отмечается, что специалист будет лично нести ответственность за результат.

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Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"