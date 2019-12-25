Радченко прокомментировал новый контракт Дзюбы с "Зенитом"

Нападающий сине-бело-голубых ничего менять пока не хочет.

Экс-футболист "Зенита" Дмитрий Радченко прокомментировал новый контракт клуба с нападающим Артемом Дзюбой. По его словам, спортсмен очень доволен своим положением в команде и ничего менять пока не хочет. Об этом пишет NevaSport.

Радченко заявил, что все зависит от желания игрока. Некоторые хотят попробовать свои силы за рубежом, доказать свою состоятельность в других чемпионатах. По всей видимости, Артема все устраивает, раз он принял решение остаться в "Зените". Сегодня он является ключевым игроком в команде.

Радченко отметил, что ему трудно представить кого-либо из футболистов сине-бело-голубых в европейском клубе. По его мнению, стоит хорошо подумать: играть в Лиге чемпионов или доказывать свою состоятельность в каком-нибудь посредственном клубе.

"Кто может уехать? На мой взгляд, пока никто. Чтобы уезжать, нужно доказывать не только во внутреннем чемпионате, а на международном уровне: в европейских кубках, а также в играх за сборную, где привлекается внимание скаутов", - подытожил специалист.

Ранее стало известно, что нападающий Артем Дзюба останется в "Зените". Контракт с форвардом подпишут по окончанию этого сезона.

Фото: fc-zenit.ru