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В "Зените" объявили решение по новому контракту Дзюбы
Сегодня, 9:11
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nadezhda_sib

В "Зените" объявили решение по новому контракту Дзюбы

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Расставаться с нападающим не планируют.

Генеральный директор ФК "Зенит" Александр Медведев рассказал в интервью с "ТАСС" о том, что нападающий Артем Дзюба останется в футбольном клубе. 

Контракт с форвардом подпишут по окончанию этого сезона. 

Ранее в СМИ появилась информация об интересе "Милана" к Артему Дзюбе. Форварда рассматривали на замену Златану Ибрагимовичу, который может покинуть клуб летом.

Также новое соглашение было подписано с тренером "Зенита" ― Сергеем Семаком.

Напомним, "Зенит" досрочно завоевал золотые медали турнира после победы над "Краснодаром" со счетом 4:2. Команда стала чемпионом России в шестой раз. 

Фото: fc-zenit.ru

 

Теги: дзюба, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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