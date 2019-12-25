В "Зените" объявили решение по новому контракту Дзюбы

Генеральный директор ФК "Зенит" Александр Медведев рассказал в интервью с "ТАСС" о том, что нападающий Артем Дзюба останется в футбольном клубе.
Контракт с форвардом подпишут по окончанию этого сезона.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе "Милана" к Артему Дзюбе. Форварда рассматривали на замену Златану Ибрагимовичу, который может покинуть клуб летом.
Также новое соглашение было подписано с тренером "Зенита" ― Сергеем Семаком.
Напомним, "Зенит" досрочно завоевал золотые медали турнира после победы над "Краснодаром" со счетом 4:2. Команда стала чемпионом России в шестой раз.
Фото: fc-zenit.ru
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