В "Зените" объявили решение по новому контракту Дзюбы

Расставаться с нападающим не планируют.

Генеральный директор ФК "Зенит" Александр Медведев рассказал в интервью с "ТАСС" о том, что нападающий Артем Дзюба останется в футбольном клубе.

Контракт с форвардом подпишут по окончанию этого сезона.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе "Милана" к Артему Дзюбе. Форварда рассматривали на замену Златану Ибрагимовичу, который может покинуть клуб летом.

Также новое соглашение было подписано с тренером "Зенита" ― Сергеем Семаком.

Напомним, "Зенит" досрочно завоевал золотые медали турнира после победы над "Краснодаром" со счетом 4:2. Команда стала чемпионом России в шестой раз.

Фото: fc-zenit.ru