Дзюба может перейти в "Милан"

Форвард сине-бело-голубых лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Как сообщает портал Pianeta Milan, итальянский "Милан" заинтересован в приобретении нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.

Его рассматривают в качестве замены Златану Ибрагимовичу. По слухам, шведский форвард может покинуть клуб этим летом.

Отметим, что контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает в конце июня 2020 года. Таким образом, он может перейти в "Милан" на правах свободного агентам.

Напомним, Артем Дзюба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) провел 21 матч и забил 13 голов. Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров нынешнего сезона. Также нападающий лидирует в списке лучших ассистентов - 9 голевых передач.

Ранее в Сети была информация об интересе "Лацио" к Артему Дзюбе".

Видео: YouTube / Zenit Football Club, Gena Miller