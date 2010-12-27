Смольный намерен переименовать станцию метро "Новокрестовская" в "Зенит"

В четверг, 7 ноября, стало известно, что в Петербурге могут переименовать станцию метро "Новокрестовская" в "Зенит". Соответствующее голосование власти Петербурга запустили на официальном сайте правительства.
"Уважаемые петербуржцы, приглашаем вас принять участие в голосовании по вопросу переименования станции метрополитена "Новокрестовская" в станцию "Зенит"",
—сказано в сообщении.
Голосование продлится до 21 ноября.
Ранее мы сообщали о том, что метро "Девяткино" и "Гражданский проспект" открыли.
Фото:метро спб/вк
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