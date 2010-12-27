Смольный намерен переименовать станцию метро "Новокрестовская" в "Зенит"

Соответствующее голосование власти Петербурга запустили на официальном сайте правительства.

В четверг, 7 ноября, стало известно, что в Петербурге могут переименовать станцию метро "Новокрестовская" в "Зенит". Соответствующее голосование власти Петербурга запустили на официальном сайте правительства.

"Уважаемые петербуржцы, приглашаем вас принять участие в голосовании по вопросу переименования станции метрополитена "Новокрестовская" в станцию "Зенит"", —сказано в сообщении.

Голосование продлится до 21 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что метро "Девяткино" и "Гражданский проспект" открыли.

Фото:метро спб/вк