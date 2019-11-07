Метро "Девяткино" и "Гражданский проспект" открыли. Около станций очереди

Интервал движения на Линии 1 восстанавливается.

Рано утром в четверг, 7 ноября, в петербургском метрополитене из-за технической неисправности закрыли вестибюль метро "Девяткино". В данный момент станция работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Петербурга.

В петербургской подземке отметили, что интервал движения на Линии 1 восстанавливается.

"Станции Девяткино и Гражданский проспект работают в обычном режиме", — сказано в сообщении.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщает, что около станции метро "Девяткино" образовались огромные очереди. Многие горожане этим утром опоздали на работу.

Ранее мы сообщали о том, что робот "заминировал" квартиру пожилой петербурженки.

Фото:piter.TV