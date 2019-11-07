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Метро "Девяткино" и "Гражданский проспект" открыли. Около станций очереди

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Интервал движения на Линии 1 восстанавливается.

Рано утром в четверг, 7 ноября, в петербургском метрополитене из-за технической неисправности закрыли вестибюль метро "Девяткино". В данный момент станция работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Петербурга. 

В петербургской подземке отметили, что интервал движения на Линии 1 восстанавливается.

"Станции Девяткино и Гражданский проспект работают в обычном режиме",

— сказано в сообщении.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщает, что около станции метро "Девяткино" образовались огромные очереди. Многие горожане этим утром опоздали на работу. 

Ранее мы сообщали о том, что робот "заминировал" квартиру пожилой петербурженки.

Фото:piter.TV

Теги: метро спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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