На станции "Девяткино" произошел коллапс из-за скопления людей

Подобная ситуация наблюдается и на станции "Гражданский проспект".

Утром 7 ноября очевидцы сообщили о большом заторе на станции метро "Девяткино". По словам горожан, люди стоят в очереди по 25 минут, чтобы сесть в поезд. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал фотографии с места событий.

Отмечается, что вход в вестибюль 1 ограничили в 08:05. Второй вестибюль работает в обычном режиме. Подобная ситуация наблюдается и на станции "Гражданский проспект". В настоящий момент обе станции работают в режиме ограниченного пассажиропотока.

Ранее местные жители поделились информацией о том, что сотрудники подземки по радиосвязи объявляют о задержке поездов из-за технической неисправности. Пресс-служба метрополитена подтвердила эту информацию. Составы движутся с увеличенным интервалом от станции "Академическая" до станция "Девяткино" и, вероятно, в обратном направлении. О точных сроках восстановления прежнего графика движения не сообщается.

Фото: Piter.TV, ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Саша Веснин