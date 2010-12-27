Техническая неисправность притормозила поезда от "Академической" до "Девяткино"

Проблему уже решают.

Очевидцы сообщили о том, что утром 7 ноября в петербургском метрополитене произошла техническая неисправность. Из-за неполадок поездам приходится двигаться с увеличенным интервалом от станции "Академическая" до "Девяткино".

Местные жители поделились информацией о том, что по радиосвязи сотрудники подземки говорят о том, что задержка поездов носит технических характер. В пресс-службе метрополитена подтвердили информацию. Там объяснили, что проблема не потребует много времени для решения. О точных сроках восстановления прежнего графика движения специалисты не рассказали.

Ранее Piter.tv писал о том, что в петербургском метрополитене сравнили перегоны с чайниками.

Фото: Piter.tv

