В петербургском метрополитене сравнили перегоны с чайниками

Как оказалось, суммарный расход потребляемого электричества на один перегон сопоставим с объёмом, который необходим для закипания воды в тысяче чайников.

В среду, 6 ноября, сотрудники петербургской подземки сравнили перегоны с чайниками. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Как оказалось, суммарный расход потребляемого электричества на один перегон сопоставим с объёмом, который необходим для закипания воды в тысяче чайников. Дело в том, что станции метро в петербурге располагаются на возвышенностях, и когда поезд набирает скорость, то он уходит под уклон. Таким образом, когда состав приближается к следующей станции, он использует инерцию движения.

Ранее мы сообщали о том, что проезд в петербургском метро может подорожать до 60 рублей.

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