Проезд в петербургском метро может подорожать до 60 рублей

Против повышения цен на жетон метрополитена не на 5, а на 15 рублей выступил представитель Законодательного собрания Петербурга.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский высказался насчет повышения цен на общественный транспорт. Стоимость проезда может подорожать до 50 рублей в наземном транспорта и до 60 рублей - в метро. Политик поделился информацией на своем канале в Telegram,

Согласно ответу комитета по строительству Петербурга на запрос Вишневского, политика сдерживания тарифов привела к тому, что доля покрытия затрат предприятий выручкой от перевозки пассажиров становилась все меньше и меньше с каждым годом. Если проезд подорожает на 5 рублей, как планировалось ранее, то будет необходима "дополнительная потребность в субсидии". В сообщении говорится о том, что если дополнительные средства ко второму чтению не выделят, то плату придется повысить до 50 рублей в наземном транспорте и до 60 - в метрополитене.

Парламентарий намерен отправить свои поправки в документ.

Ранее председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин отметил, что повышение цен до 60 рублей идет исключительно о заявке перевозчика.

Фото: pixabay.com