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Проезд в петербургском метро может подорожать до 60 рублей
Сегодня, 21:00
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nadezhda_sib

Проезд в петербургском метро может подорожать до 60 рублей

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Против повышения цен на жетон метрополитена не на 5, а на 15 рублей выступил представитель Законодательного собрания Петербурга.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский высказался насчет повышения цен на общественный транспорт. Стоимость проезда может подорожать до 50 рублей в наземном транспорта и до 60 рублей - в метро. Политик поделился информацией на своем канале в Telegram, 

Согласно ответу комитета по строительству Петербурга на запрос Вишневского, политика сдерживания тарифов привела к тому, что доля покрытия затрат предприятий выручкой от перевозки пассажиров становилась все меньше и меньше с каждым годом. Если проезд подорожает на 5 рублей, как планировалось ранее, то будет необходима "дополнительная потребность в субсидии".  В сообщении говорится о том, что если дополнительные средства ко второму чтению не выделят, то плату придется повысить до 50 рублей в наземном транспорте и до 60 - в метрополитене. 

Парламентарий намерен отправить свои поправки в документ.

Ранее председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин отметил, что повышение цен до 60 рублей идет исключительно о заявке перевозчика

Фото: pixabay.com 

Теги: метро, стоимость проезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 3 )

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Аноним
Сегодня 21:23

А почему не до 100р?Наши люди возмущаться не будут. Вот если бы они себя уважали - устроили бы бОйкот метро на неделю и цена была бы нормальной. 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 21:56

Согласен.с их зарплатой и личным водителем им по фигуре.а для людей это беда

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Аноним
Сегодня 21:56

Странно. Только на днях прочитала, что прибыль у метро офигенная. Все врут! 

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Аноним
Сегодня 22:02

Правительство все делает что бы народ востал!!!!!!

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