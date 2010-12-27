Проезд в петербургском метро может подорожать до 60 рублей

Депутат ЗакСа Борис Вишневский высказался насчет повышения цен на общественный транспорт. Стоимость проезда может подорожать до 50 рублей в наземном транспорта и до 60 рублей - в метро. Политик поделился информацией на своем канале в Telegram,
Согласно ответу комитета по строительству Петербурга на запрос Вишневского, политика сдерживания тарифов привела к тому, что доля покрытия затрат предприятий выручкой от перевозки пассажиров становилась все меньше и меньше с каждым годом. Если проезд подорожает на 5 рублей, как планировалось ранее, то будет необходима "дополнительная потребность в субсидии". В сообщении говорится о том, что если дополнительные средства ко второму чтению не выделят, то плату придется повысить до 50 рублей в наземном транспорте и до 60 - в метрополитене.
Парламентарий намерен отправить свои поправки в документ.
Ранее председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин отметил, что повышение цен до 60 рублей идет исключительно о заявке перевозчика.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 3 )
А почему не до 100р?Наши люди возмущаться не будут. Вот если бы они себя уважали - устроили бы бОйкот метро на неделю и цена была бы нормальной.
Согласен.с их зарплатой и личным водителем им по фигуре.а для людей это беда
Странно. Только на днях прочитала, что прибыль у метро офигенная. Все врут!
Правительство все делает что бы народ востал!!!!!!