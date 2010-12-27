Восстание машин. Робот "заминировал" квартиру пожилой петербурженки 

Женщина перепутала сообщение от "Петроэлектросбыта" с угрозой взрыва.

В четверг, 7 ноября, стало известно о том, что пожилой петербурженке грозит уголовное дело из-за того, что она перепутала сообщение от "Петроэлектросбыта" с угрозой взрыва. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел на улице Пограничника Гарькавого. Как оказалось, женщине поступило сообщение от робота, женский голос рассказал горожанке, что ей стоит остерегаться мошенников. Однако, петербурженка интерпретировала сообщение иначе.

"Петроэлектросбыт" предупреждает! В вашем доме замечены мошенники. Они вручают или оставляют в почтовых ящиках уведомления о необходимости замены счетчиков. Пожалуйста, будьте бдительны!", —сказано в сообщении.

Горожанка решила, что в её почтовом ящике бомба и обратилась к правоохранителям. В итоге семь сотрудников полиции, включая кинолога и сотрудников Центра "Э" осмотрели 5 парадных. Кроме того, к делу подключилось ФСБ, ведомство установило откуда шёл звонок.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото:кадр из фильма "Терминатор: генезис".