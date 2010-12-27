Неонацистов обвинили в стрельбе у клуба "Цоколь" на Лиговском

Одного из участников группировки задержали спустя год после нападения.

Утром 7 ноября в Петербурге задержали 22-летнего Артема Власова, который был объявлен в федеральный розыск еще год назад. Молодого человека обвиняют в нападении на группу людей в клубе "Цоколь" на Лиговском проспекте. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Участники группировки "Линкольн-88" под руководством создателя Андрея Линка ворвались в клуб, где отдыхали антифашисты, распылили перцовый газ и прокричали различные оскорбления. Тогда правоохранители задержали семь человек, включая самого лидера. В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Артема Власова, участника этой же группировки, объявили в федеральный розыск. Его удалось задержать спустя год возле дома на проспекте Науки. Утром 7 ноября к нему в квартиру пришли сотрудники Центра "Э" и службы по борьбе с терроризмом ФСБ. В помещении нашли флаги с нацистской символикой, флаг группировки Firstline Nevograd, газовый пистолет и книгу про антисемитизм. Власову обвиняют в том, что он выстрелил не менее шести раз и распылил газ в "Цоколе".

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Фото: Piter.TV