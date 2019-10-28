Неизвестный устроил стрельбу в мечети во Франции

Подозреваемый болен раком.

У мечети во французском городе Байонн неизвестный открыл стрельбу, ранения получили два человека. Об этом сообщил France Bleu.

По данным СМИ, в ограждение мечети въехал автомобиль. Из него вылетело взрывное устройство, а после началась стрельба.

Полиция отметила, что подозреваемого задержали, им оказался 84-летний бывший военный. По данным СМИ, подозреваемый болен раком.

Ранее в Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки.

Видео: Youtube/ Los Angeles Times, Demonracer2