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В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

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В органах сообщили, что участники перестрелки не относятся к ОПГ.

Полиция задержала 14 человек, причастных к ночной перестрелке в Казани. Всего в конфликте на дороге участвовали около 20 человек на восьми машинах, сообщает РБК со ссылкой на МВД по Татарстану.

Известно, что в какой-то момент разборок началась стрельба, и все скрылись. В больницу с ранением обратился один человек. Его жизни ничего не угрожает. По данным МВД, стрельба велась из травматического пистолета и охолощенного автомата

Кроме того, в органах сообщили, что участники перестрелки не относятся к ОПГ, как предполагалось ранее. В настоящий момент полиция разыскивает остальных участников ночного конфликта.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Теги: мвд, перестрелка, происшествия
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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