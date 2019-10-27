В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

Полиция задержала 14 человек, причастных к ночной перестрелке в Казани. Всего в конфликте на дороге участвовали около 20 человек на восьми машинах, сообщает РБК со ссылкой на МВД по Татарстану.
Известно, что в какой-то момент разборок началась стрельба, и все скрылись. В больницу с ранением обратился один человек. Его жизни ничего не угрожает. По данным МВД, стрельба велась из травматического пистолета и охолощенного автомата
Кроме того, в органах сообщили, что участники перестрелки не относятся к ОПГ, как предполагалось ранее. В настоящий момент полиция разыскивает остальных участников ночного конфликта.
Видео: Следственный комитет Российской Федерации
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