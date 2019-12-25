Еще 41 087 петербуржцев проверились на коронавирус

По всем вопросам, связанным с инфекцией, нужно звонить по телефону "122".

За минувшие сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 41087 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 27 июня.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 11923 петербуржцев.

У болезни изменились симптомы. Теперь основной признак нового штамма - диарея. Инкубационный период сокращается до 5 дней, происходит стремительное поражение легких. Растет число госпитализаций пациентов молодого возраста. Напомним, что к врачу стоит срочно обратиться при появлении высокой температуры, сухого кашля, одышки, боли в мышцах, утомляемости, потери или нарушении обоняния, потери вкуса.

Ранее на Piter.tv были названы рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V". Отмечается, что в настоящее время отсутствует опыт клинического применения препарата "Гам-ковид-вак" при беременности. У специалистов на данный момент нет каких-либо клинических данных о применении вакцины кормящими грудью женщинами. Исходя из этого, использование "Спутника V" в период грудного вскармливания противопоказано.

Напомним, что ученые обнаружили характерный только для мужчин симптом коронавируса. Некоторые мужчины жаловались на боли в паховой области.

Фото: Piter.tv