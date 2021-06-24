Главврач Боткинской больницы рассказал, по какому симптому теперь можно заподозрить коронавирус

У некоторых пациентов фиксируют диарейный синдром.

Коронавирус "маскируется" под кишечную инфекцию. Таким наблюдением поделился главный врач Боткинской больницы Денис Гусев в разговоре с "Петербургским дневником".

В последнее время клиническая картина новой коронавирусной инфекции начала меняться. Первыми симптомами заболевания может стать диарейный синдром. Кроме того, инкубационный период сокращается до 5 дней, происходит стремительное поражение легких. Растет число госпитализаций пациентов молодого возраста.

Основным симптомы коронавируса — высокая температура, сухой кашель, одышка, боль в мышцах, утомляемость, потеря или нарушение обоняния, потеря вкуса. Диарея при этом относилась к редким симптомам.

Напомним, что сейчас доминирующим в России становится "Дельта" штамм коронавируса. Он считается более заразным и агрессивным.

Фото: Piter.TV