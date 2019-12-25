Свыше 41 тыс. петербуржцев проверили на коронавирус

Растет число горожан, желающих провериться на CОVID-19.

За минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 41 840 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы 11 июля.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией, позвонили 10 406 жителей Петербурга.

Накануне почти 2 тыс. петербуржцев подхватили недуг. В 12% случаев люди переносили заболевание без симптомов.

Ранее на Piter.tv были названы причины образования больших очередей в крематориях Петербурга. Виноват в этом не только коронавирус.

Фото: Piter.tv