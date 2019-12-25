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Свыше 41 тыс. петербуржцев проверили на коронавирус
Сегодня, 9:52
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Свыше 41 тыс. петербуржцев проверили на коронавирус

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Растет число горожан, желающих провериться на CОVID-19.

За минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 41 840 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы 11 июля.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией, позвонили 10 406 жителей Петербурга. 

Накануне почти 2 тыс. петербуржцев подхватили недуг.  В 12% случаев люди переносили заболевание без симптомов. 

Ранее на Piter.tv были названы причины образования больших очередей в крематориях Петербурга. Виноват в этом не только коронавирус. 

Фото: Piter.tv

Теги: ковид, оперативные данные, пандемия, петербург, пцр-тест, тест на коронавирус
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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