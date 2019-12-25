СМИ: Петербургский крематорий снова переполнен

Сотрудники ритуальной службы жалуются на смрад, исходящий от сотни гробов, ждущих очереди на сжигание.

В пятницу днем, 9 июля, издание "Фонтанка" сообщила, что крематорий Петербурга снова переполнен из-за высокой смертности: замечено скопление гробов, которые не успевают сжигать.

Ритуальщики сетуют, учитывая погодные условия, процессы, происходящие под деревянными крышками, можно определить по смраду, плотно стоящему на территории комплекса.

Издание ссылается на некого Александра, работника одного из крупных ритуальных агентств. По его словам, сейчас много заказов. Горожане выбирают кремацию, поскольку места на городских кладбищах почти закончились, и традиционный способ похорон выходит очень дорого.

Казалось бы, если столько заказов, что крематорий не справляется, можно было бы предупреждать об этом людей, но это невыгодно. Пандемия, понятное дело, я в маске, но запах стоит такой, что даже она не помогает. сообщил мужчина

По его оценке, около трехсот гробов ожидают очереди, в том числе обычные ящики из досок.

Экс-работник крематория (он попросил не называть имя, опасаясь за свою безопасность), поддерживающий связь с бывшими коллегами, утверждает, что на самом деле гробов, ожидающих своей очереди на отправку в печи, больше. Он уточнил, что вчера их было 600. По словам бывшего работника крематория, в первую волну пандемии такого количества умерших не было, хотя и тогда с объёмом работы печи не справлялись.

Ежедневно крематорий сжигает около 300 умерших. По словам представителя компании ООО "Похоронная служба" Александра Лашера, на Шафировский проспект привозят порядка 400 умерших в день.

В ГУП "Ритуальные услуги", которые отвечают за деятельность крематория, от комментариев отказались.

Ранее мы писали, что разногласия в семье и отсутствие душевной близости привели к убийству в Петербурге.

Фото: "Фонтанка"