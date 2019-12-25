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Названы причины образования больших очередей в крематориях Петербурга
Сегодня, 9:14
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Названы причины образования больших очередей в крематориях Петербурга

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Выяснилось, что виноват в этом не только коронавирус.

Число летальных исходов в Петербурге увеличилось не только из-за эпидемии COVID-19. Президент Союза ритуальных агентов Станислав Борецкий перечислил "Невским Новостям" причины образования очередей из гробов в городской крематорий. 

По словам специалиста, в жаркий сезон всегда возрастает количество смертей. На дорогах летом чаще погибают велосипедисты и самокатчики. С началом купального сезона выросло и число утонувших. Эксперт подчеркивает, что умирают люди и от коронавирусной инфекции. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербургский крематорий снова переполнен. Сотрудники ритуальной организации жалуются на смрад.

Фото: pexels / Pavel Danilyuk

Теги: летальные исходы, очереди в крематорий, пандемия, петербург
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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