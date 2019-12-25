Почти 2 тыс. человек заболели коронавирусом в Петербурге

В стране выявили еще 25 тыс. новых случаев заражения.

За минувшие сутки в России COVID-19 обнаружили у 25 082 человек. В 12% случаев люди переносили заболевание без симптомов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекций 10 июля.

Больше всего заболевших в Москве - здесь за последние 24 часа коронавирус зарегистрировали у 5,6 тыс. горожан. Московская область заняла второе место в печальной статистике - 2,4 тыс. зараженных. В Петербурге накануне вирус нашли у 1 978 жителей. В Ленобласти недуг подхватил 251 человек.

Полностью победили болезнь 17,7 тыс. россиян. Умерли 752 человека. В Северной столице зафиксировали 102 летальных исхода за последние сутки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще 40 тыс. петербуржцев протестировали на коронавирус.

Фото: Piter.tv