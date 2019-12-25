За последние сутки более 40 тыс. петербуржцев протестировали на коронавирус

Если у вас есть вопросы, связанные с инфекцией, звоните по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге проверились на коронавирус 40 496 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 10 июля.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с заболеванием, позвонили 21 601 жителей города.

Напомним, что профессор предупредила об опасных последствиях COVID-19 для подростков. Врач рекомендует прививать школьников. Она отмечает, что юным пациентам дают половинную дозу вакцины.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге от коронавируса первично ревакцинировались 130 человек. Сегодня петербуржцам доступна только вакцина "Спутник V".

Фото: Piter.tv