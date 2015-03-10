За прошедшие сутки повторно вакцинировались 48 человек.

В Петербурге от коронавируса первично ревакцинировались 130 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 9 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, за сутки первично от COVID-19 привились 21 533 человека, вторично вакцинировались 7168 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 041 564 человека, из них 748 624 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Запас вакцины в городе составляет 206 878 комплектов доз. В настоящее время петербуржцам доступна только вакцина "Спутник V". Только сегодня на городскую фармбазу поступила новая партия вакцины ГамКовидВак (Спутник V) в количестве 119 400 комплектов доз. Специалисты Единой региональной информационно-справочной службы "122" рассказали, что вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" должны поступить в Петербург в конце июля.

Фото: Piter.tv