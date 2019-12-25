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Стало известно, когда в Петербург поступят вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона"
Сегодня, 16:06
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Стало известно, когда в Петербург поступят вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона"

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На сегодня петербуржцам доступен только "Спутник V".

В настоящее время петербуржцам доступна только вакцина "Спутник V". Только сегодня на городскую фармбазу поступила новая партия вакцины ГамКовидВак (Спутник V) в количестве 119 400 комплектов доз.

Специалисты Единой региональной информационно-справочной службы "122" рассказали, что вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" должны поступить в Петербург в конце июля. Об этом сообщают "Невские Новости".

Тем временем, петербуржцы продолжают массово вакцинироваться. Согласно данным на 8 июля, в Северной столице первично привились порядка 1 020 031 человек, из них 741 456 петербуржцев полностью закончили цикл вакцинации.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, ковивак, поставка, эпиваккорона
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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