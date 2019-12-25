Первично ревакцинирован 41 человек.

От COVID-19 вакцинировались более 1 миллиона петербуржцев. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, первично привились порядка 1 020 031 человек, из них 741 456 петербуржцев полностью закончили цикл вакцинации. В среду, 7 июля, власти зафиксировали рекордное число привитых петербуржцев – 21 715 человек.

Однако, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, эпидемия продолжается. Только за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 37 тысяч человек. Операторы обработали 22471 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Фото: Piter.tv