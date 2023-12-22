С 20 мая ограничивается движение транспорта по набережной Макарова

Будет закрыто движение по набережной Макарова в направлении от Тучкова моста к Малому проспекту В.О.

На Васильевском острове проводятся работы по ремонту дорог. С 20 по 22 мая будет ограничено движение транспорта по набережной Макарова. Речь идет об участке от Малого проспекта В.О. до Биржевого моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, будет закрыто движение по набережной Макарова в направлении от Тучкова моста к Малому проспекту В.О.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что с 19 мая по 31 августа закрывается движение транспорта по переулку Пирогова. С 18 мая закрывается движение транспорта по съезду с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект. Кроме того, с 18 по 19 мая закрывается движение транспорта по улице Зины Портновой.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ