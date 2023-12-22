С 18 мая закрывается движение транспорта по съезду с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект

Проезд закроют в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия.

В Красногвардейском районе с 18 мая (15:00) по 19 мая (20:00) будет закрыто дорожное движение по съезду с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в сторону Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд закроют в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия. Водителям рекомендуют объезжать этот участок по Муринской дороге, улице Руставели.

Напоминаем, что по 20 мая (05:00) закрыто движение транспорта по съездам с Пискаревского проспекта на внешнее кольцо КАД, по съезду с внешнего кольца КАД на Пискаревский проспект в сторону города Санкт-Петербург. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Выборгском районе закрывается движение транспорта по улице Курчатова.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ