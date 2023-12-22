С 18 по 19 мая закрывается движение транспорта по улице Зины Портновой

С 18 по 19 мая ограничивается движение транспорта на улице Зины Портновой от Трамвайного проспекта до Ленинского проспекта.

В Кировском районе 18 мая начнутся работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим будет заблокировано движение по улице Зины Портновой от Ленинского проспекта до улицы Подводника Кузьмина. Водителям придется объезжать этот участок с 18 по 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Отметим, что с 18 по 19 мая ограничивается движение транспорта на улице Зины Портновой от Трамвайного проспекта до Ленинского проспекта.

Объезд: Ленинский проспект, Дачный проспект, проспект Ветеранов, улица Подводника Кузьмина, бульвар Новаторов, Трамвайный проспект. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Выборгском районе закрывается движение транспорта по улице Курчатова. В Василеостровском районе 18 мая начнется ремонт дорог.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ