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С 19 мая по 31 августа закрывается движение транспорта по переулку Пирогова
Сегодня, 11:11
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С 19 мая по 31 августа закрывается движение транспорта по переулку Пирогова

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Будет ограничено движение по переулку Пирогова от дома 15 литера А по переулку Пирогова до Фонарного переулка.

В Адмиралтейском районе проводятся работы по прокладке инженерных сетей. В связи с этим закрывается движение транспорта по переулку Пирогова от Прачечного переулка до дома 15 литера А по переулку Пирогова. Проезд будет перекрыт с 19 мая по 31 августа 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Кроме того, будет ограничено движение по переулку Пирогова от дома 15 литера А по переулку Пирогова до Фонарного переулка.

Объезд: улица Декабристов, Фонарный переулок, набережная реки Мойки, Прачечный переулок, переулок Пирогова.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили учитывать информацию об ограничениях. Важно обращать внимание на временные знаки и указатели. 

Ранее мы писали, что с 18 мая закрывается движение транспорта по съезду с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект. Кроме того, с 18 по 19 мая закрывается движение транспорта по улице Зины Портновой.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, движение транспорта, переулок пирогова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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