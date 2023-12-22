С 19 мая по 31 августа закрывается движение транспорта по переулку Пирогова

Будет ограничено движение по переулку Пирогова от дома 15 литера А по переулку Пирогова до Фонарного переулка.

В Адмиралтейском районе проводятся работы по прокладке инженерных сетей. В связи с этим закрывается движение транспорта по переулку Пирогова от Прачечного переулка до дома 15 литера А по переулку Пирогова. Проезд будет перекрыт с 19 мая по 31 августа 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, будет ограничено движение по переулку Пирогова от дома 15 литера А по переулку Пирогова до Фонарного переулка.

Объезд: улица Декабристов, Фонарный переулок, набережная реки Мойки, Прачечный переулок, переулок Пирогова. Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили учитывать информацию об ограничениях. Важно обращать внимание на временные знаки и указатели.

Ранее мы писали, что с 18 мая закрывается движение транспорта по съезду с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект. Кроме того, с 18 по 19 мая закрывается движение транспорта по улице Зины Портновой.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ