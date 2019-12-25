В новогоднюю ночь в Петербурге будут работать 130 дополнительных туалетов

Остальные туалеты, которые находятся в хозяйственном ведении предприятия, будут работать в обычном режиме.

Водоканал установил в Петербурге 130 дополнительных туалетов, которые будут работать всю новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На Дворцовой площади появились 50 туалетов; на Невском проспекте – 20; в Кронштадте на Якорной площади – 10; у Певческого моста – 10; в Александровском саду – 10; на Думской улице – 10; на Малой Конюшенной улице – 10; в Мошковом переулке – 5; на набережной Зимней канавки – 5.

Остальные туалеты, которые находятся в хозяйственном ведении предприятия, будут работать в обычном режиме.

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В Петербурге в новогоднюю ночь ожидается снег и до -10 градусов.

Фото: Водоканал