Стало известно, где пройдут новогодние гуляния в Петербурге

В ночь с 31 декабря на 1 января праздничные мероприятия пройдут на Дворцовой площади и на Невском проспекте.

Петербуржцам рассказали, где пройдут новогодние гуляния в ночь с 31 декабря на 1 января. Праздничные мероприятия проведут на Невском проспекте и на Дворцовой площади. Об этом сообщили в tg-канале администрации Центрального района Северной столицы.

Посетить городские площадки можно будет с 23:00 до 04:00. Для горожан подготовили концерт с участием звезд, а в 03:00 состоится праздничный салют.

На Дворцовой площади уже зажглась главная новогодняя ель Петербурга. Ее украсили 300 игрушками и 7 тысячами метров гирлянд, а на макушке установили пятиконечную звезду. Вокруг ели также разместили несколько живых елок и различные световые фигуры. Этот праздничный символ будет радовать горожан до 14 января.

Ранее на Piter.tv: впервые после ковидных ограничений "Губернаторская елка" пройдет очно.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга