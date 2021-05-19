На Дворцовой площади зажглась главная новогодняя ель Петербурга

Для её украшения использовано более 300 игрушек и 7 тыс. метров гирлянд

В эту среду, 20 декабря, на Дворцовой площади зажгли праздничные огни на главной новогодней ели Санкт-Петербурга. Как сообщили в Смольном, на церемонию открытия были приглашены дети участников СВО, а также ребята из "Движения первых", созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что новогодняя ель — подарок от жителей Ленинградской области. На ней к Новому году развесили 300 игрушек и 7 тыс. метров гирлянд, а макушку праздничного дерева украсили пятиконечной звездой. Вокруг ёлки также установили несколько натуральных елей и различные световые фигуры.

Главная новогодняя ель Петербурга на Дворцовой площади простоит до 14 января. Все желающие могут воспользоваться "Новогодней почтой", бесплатно отправив авторскую открытку в любую точку России.

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Видео: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского