Ночью на Дворцовую площадь привезли новогоднюю ёлку

Огни на главной новогодней елке на Дворцовой площади зажгут уже 20 декабря.

Главную новогоднюю ёлку Санкт-Петербурга ночью 12 декабря доставили на Дворцовую площадь. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Новогоднее 120-летнее дерево привезли из Рощинского лесничества (Выборгский район Ленобласти). Дерево укоротили с 33 до 25 метров.

Огни на главной новогодней ёлке на Дворцовой площади зажгут уже 20 декабря.

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Видео: ВКонтакте/ Ирина Суйко