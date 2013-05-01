На Дворцовую площадь привезут 33-метровую ёлку из Ленобласти

После всех подготовительных процедур высота праздничного дерева на Дворцовой составит 25 метров.

В Ленинградской области спилили ёлку, которая будет стоять на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в администрации 47 региона.

Ёлка для Дворцовой площади отправилась сегодня в Петербург из Выборгского района Ленобласти. Как отметили в региональной администрации, дереву около 120 лет, высота – 33 метра. После всех подготовительных процедур высота праздничного дерева на Дворцовой составит 25 метров.

Огни на главной новогодней елке на Дворцовой площади зажгут 20 декабря.

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Фото: администрация Ленобласти