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На Дворцовую площадь привезут 33-метровую ёлку из Ленобласти
Сегодня, 13:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Дворцовую площадь привезут 33-метровую ёлку из Ленобласти

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После всех подготовительных процедур высота праздничного дерева на Дворцовой составит 25 метров.

В Ленинградской области спилили ёлку, которая будет стоять на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в администрации 47 региона.

Ёлка для Дворцовой площади отправилась сегодня в Петербург из Выборгского района Ленобласти. Как отметили в региональной администрации, дереву около 120 лет, высота – 33 метра. После всех подготовительных процедур высота праздничного дерева на Дворцовой составит 25 метров.

Огни на главной новогодней елке на Дворцовой площади зажгут 20 декабря.

Также вы можете посмотреть, какие новогодние и рождественские ярмарки 2023-2024 работают в Петербурге.

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Фото: администрация Ленобласти

Теги: дворцовая площадь, елка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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