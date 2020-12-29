На Дворцовой площади начали разбирать новогоднюю елку

Дерево простояло больше месяца.

На Дворцовой площади начали разбирать новогоднюю ель. Накануне кадрами с главной площади Петербурга поделилась пользователь социальных сетей. С 25-метрового дерева сняли гирлянды и праздничные игрушки.

Напомним, живую ель весом 12 тонн привезли из Всеволожского района Ленобласти в середине декабря. Сначала петербуржцы раскритиковали хвойное дерево за 13 млн рублей, но позже изменили свою точку зрения: в социальных сетях появилось множество положительных комментариев и фотографий на фоне ели. Это произошло после того, как у нее распушили ветки и нарядили. Piter.TV узнал, почему дерево и украшения стоят так дорого.

После праздников елку предложили пустить на сувениры. Из дерева можно сделать поделки.

На этой неделе на 25-метровую ель залез неизвестный мужчина. Его действия попали на видео.

Фото: vk.com/aerinn