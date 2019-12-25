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Главную новогоднюю ёлку с Дворцовой площади могут пустить на сувениры
Сегодня, 10:11
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IRINA_CHALKINA

Главную новогоднюю ёлку с Дворцовой площади могут пустить на сувениры

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Предполагается, что дерево можно было бы не выбрасывать после новогодних праздников, а сделать из него, например, сувенирные поделки.

Петербуржцам напомнили, что новогодняя ёлка с Дворцовой площади может стать сувениром. Ранее соответствующее предложение на заседании городского правительства озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что ёлку планируют распилить и сделать из неё сувенирные поделки. Губернатор намерен перенять опыт московских коллег. Так, в столице из новогодней ёлки делают хоккейные клюшки.

В этом году на Дворцовой площади будет стоять настоящая ёлка. Её привезут в Северную столицу 7 декабря. 

Ранее мы сообщали о том, что осень в Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений.

Фото:Piter.TV

Теги: дворцовая плозадь, елка на дворцовой площади, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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