Колесов: осень в Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений

Но ноябрь не стал самым теплым осенним месяцем.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги осени. Он рассказал, что закончившийся ноябрь не стал самым теплым в городе, а занял лишь четвертое месту в ряду самых теплых лет.

Средняя температура в последний месяц осени составила +3,9 градуса. В ноябре 1996 было +4,1 градуса, в 2013 – плюс 4,4 градуса. Но в целом осень в Петербурге стала самой теплой за все время наблюдений. Средняя температура составила 9,1 градуса.



Осадки осенью не превышали норму в каждом из месяцев, общее их количество составило 76% от нормы.

В первые дни зимы в Петербурге впервые похолодает до -7 градусов.

Фото: Piter.tv